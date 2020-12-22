Прошивка для ресивера uClan T2 HD SE Internet

Переход телевизионного вещания на цифровой стал неприятным сюрпризом для ряда пользователей. Те, чьи девайсы не поддерживали DVB-T2/С, остались вне игры. Ресивер uClan T2 HD SE Internet решит этот вопрос и позволит без проблем наслаждаться просмотром любимых передач, а если в придачу скачать прошивку 2020, получите расширенный функционал.

Особенности

Эта модель от известного бренда обрабатывает кодированные сигналы со сжатием MPEG-4. Так что, даже на телевизорах с аналоговой технологией, будет качественная картинка.

UClan T2 HD SE Internet работает на основе процессора GX 3235S, что обеспечивает высокую производительность. При желании качество можно еще увеличить за счет внешнего жесткого диска.

Отличия этой модели:

эфирное ТВ (в том числе «цифра»);

32 базовых канала;

наличие USB-разъмов для подключения адаптеров Ralink (для работы с плейлистами айпитиви, m3u, а также популярными сервисами, вроде Youtube и онлайн-кинотеатров);

HDMI и кабель RCA;

совместимость с Т2 антеннами;

Прошивка uClan T2 HD SE Internet

Дополнительные функции и устранение текущих неполадок – предназначение любого обновления. Скачать свежую версию вы можете бесплатно на нашем сайте.

Что это вам даст:

появится поддержка DVBC и с DVB T/T2/C;

для сервиса IPTV добавили 5 ссылок на автоматические плейлисты, доступные в Cloud;

добавили 5 ссылок на автоматические плейлисты, доступные в Cloud; пауза и перемотка;

мелкие фиксы.

Как прошить uClan T2 HD SE?

Для этого потребуется комп или ноутбук и флешка, но предварительно следует отформатировать ее.

Подключив флеш-накопитель к ПК, необходимо зайти в «Мой компьютер», кликнуть по иконке USB правой кнопкой мышки и выбрать «Форматирование». Откроется окно, тут установить файловую систему FAT32 и запустить процесс. Это займет меньше минуты, по завершению можно загружать прошивку uClan T2 HD SE Internet и продолжать.

Внимание! Если файл в архиве, его нужно заранее распаковать и сбросить в формате .abs или .bin. в отдельную папку, чтобы потом ее можно было легко найти.

В меню приставки зайти в «Система» – «Обновление ПО» – «По ЮСБ». Откроется следующее меню. Осталось выставить путь к ПО – выбрать прошивку в памяти флешки, далее нажать «Начать». Начнется установка. В это время важно не выключать приставку и не отключать носитель, иначе случится сбой, после которого восстановить систему будет непросто, а иногда и вовсе невозможно. Перезагрузка. Теперь все полностью готово к использованию.

Скачать прошивку для ресивера uClan T2 HD SE Internet

Прошивка для ресивера uClan T2 HD SE Internet (3,4 MiB, 4 828 скачано)